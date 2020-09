Giannis Antetokounmpo is vrijdag voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot Most Valuable Player (MVP) in de NBA. De sterspeler van Milwaukee Bucks kreeg in totaal 962 punten van de jury, die bestaat uit honderd sportjournalisten en een aanvullende stem van de fans.

Antetokounmpo liet LeBron James (Los Angeles Lakers) 109 punten achter zich in de verkiezing. James Harden (Houston Rockets) eindigde op gepaste afstand als derde met 367 punten.

Vorig jaar werd Antetokounmpo na de Duitser Dirk Nowitzki de tweede Europeaan die werd verkozen tot meest waardevolle speler in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie.

De 25-jarige Griek kreeg ook de prijs voor beste verdediger van het seizoen. Hij treedt daarmee in de voetsporen van Michael Jordan en Hakeem Olajuwon, die beiden eveneens in één seizoen werden uitgeroepen tot zowel MVP als beste verdediger.

Milwaukee Bucks als koploper naar play-offs

Antetokounmpo had dit seizoen een groot aandeel in de prestaties van Milwaukee Bucks, dat zich in het door de coronacrisis tijdelijk stilgelegde seizoen als koploper in de Eastern Conference plaatste voor de play-offs. Hij liet een gemiddelde van 29,6 punten, 13,7 rebounds en 5,8 assists per wedstrijd noteren.

Milwaukee Bucks werd in de play-offs, die sinds eind juli worden afgewerkt op het complex van Disney World net buiten Orlando, in de tweede ronde uitgeschakeld. Daarin verloor de formatie uit Wisconsin met 1-4 van Miami Heat.

De play-offs in de NBA zijn nog bezig. In de finale van de Eastern Conference neemt Miami Heat het op tegen Boston Celtics. De winnaar daarvan strijdt om de NBA-titel met Los Angeles Lakers of Denver Nuggets, die elkaar treffer in de eindstrijd van de Western Conference.