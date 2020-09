Racing Team Nederland heeft zaterdag een goede uitgangspositie voor de 24 uur van Le Mans. Nyck de Vries klokte vrijdagochtend de derde tijd in de kwalificatie van de LMP2, de klasse waar de Nederlandse formatie in uitkomt.

Ondanks de snelle tijd van De Vries verliep zijn kwalificatie niet zonder problemen. De regerend Formule 2-kampioen belandde aan het begin van de sessie in het grind, maar wist zijn auto uit de bandenstapel te houden.

De Vries gaf met 3.25,062 een halve seconde toe op de snelste tijd van voormalig Formule 1-coureur Paul di Resta, die namens United Autosports de polepositsion pakte in de LMP2. Jean-Eric Vergne, ook een voormalig Formule 1-coureur werd voor G-Drive Racing tweede.

Racing Team Nederland, waar naast De Vries ook Giedo van der Garde en Frits van Eerd voor in actie komen, zal in het algemeen klassement vanaf een achtste startplek aan de 24 uur van Le Mans beginnen. Logischerwijs waren alle vijf de auto's die uitkomen in de LMP1-klasse sneller.

'Tweede plek was mogelijk geweest'

De Vries had vrijdag stiekem gehoopt om voor de poleposition te kunnen strijden. "We waren het hele weekend snel genoeg voor de pole, maar vandaag waren de omstandigheden iets anders", zei de 25-jarige Fries.

"De auto was wat tricky en deed niet precies wat ik ervan verwachtte. Daardoor schoot ik ook het grind in en daarna had ik niet meer echt het vertrouwen. De tweede plek was zeker mogelijk als ik een foutloze sessie had gereden."

De poleposition werd veroverd door Kamui Kobayashi. In zijn Toyota was de Japanner een halve seconde sneller dan Rebellion-coureur Gustavo Menezes. Kazuki Nakajima eindigde eveneens in een Toyota als derde.

De 24 uur van Le Mans had eigenlijk in juni al plaats moeten vinden, maar werd uitgesteld vanwege het coronavirus. De prestigieuze race begint zaterdag om 14.30 uur.