Polsstokhoogspringer Armand Duplantis voelde donderdagavond bij de Diamond League in Rome een last van zijn schouders vallen toen hij erin slaagde om het 26 jaar oude wereldrecord (outdoor) te breken.

De mondiale topnotering stamde uit juli 1994 en stond op naam van de Oekraïner Sergey Bubka, die 26 jaar geleden in Italië tot een hoogte van 6,14 meter kwam. Duplantis verbeterde dat record door in Rome een centimeter hoger te springen.

"Ik wilde dit zó graag", zei Duplantis na het neerzetten van zijn wereldrecord. "Iedereen bleef hier maar over praten. Het was alsof er een flinke druk op mijn schouders lag en dat ik dit moest doen om de mensen de mond te snoeren. Toen het eenmaal was gelukt, voelde ik meer opluchting dan blijdschap."

De verwachtingen in Rome waren niet voor niets hooggespannen, want Duplantis verloor na zijn zilveren plak op de WK in Doha vorig jaar geen wedstrijd meer. De twintigjarige Zweed had bovendien het indoor wereldrecord al een jaar op zijn naam staan (6,18 meter in Glasgow).

"Misschien dat ik een klein feestje ga geven, maar ik probeer gefocust te blijven voor de wedstrijden in Doha. Daarna kan ik pas echt relaxen en feesten", zei Duplantis, die het wel jammer vond dat zijn ouders niet aanwezig konden zijn vanwege de coronarestricties.

"Meestal is een van hen er wel bij, maar daar ben ik wel teleurgesteld over. Mijn vader heeft me nog nooit een wereldrecord zien springen. Maar ik ben hier verder wel heel blij mee. Voor dit seizoen wisten we niet eens of er überhaupt wedstrijden gehouden zouden kunnen worden, dus wat dat betreft komt dit record heel onverwacht."