Lamine Diack is woensdag in Parijs veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. De voormalig voorzitter van de internationale atletiekbond World Athletics werd schuldig bevonden aan omkoping.

Het openbaar ministerie in Frankrijk had vier jaar cel geëist tegen de 87-jarige Diack. De rechter gaf hem woensdag een straf van twee jaar plus twee jaar voorwaardelijk.

Daarnaast kreeg hij de hoogst mogelijke boete van 500.000 euro. Advocaten van Diack lieten weten in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Volgens de rechter is bewezen dat Diack steekpenningen aannam van atleten die op doping waren betrapt. Daardoor konden zij blijven deelnemen aan wedstrijden, zoals de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

De Senegalese bestuurder heeft ook geld aangenomen uit Rusland om de dopingzaak tegen dat land te vertragen. In totaal heeft Diack 3,45 miljoen euro aan steekpenningen geaccepteerd.

Diack was van 1999 tot 2015 voorzitter van de IAAF, zoals World Athletics voorheen heette. Daarnaast was hij ook lid van het IOC.