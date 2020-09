Michael van Gerwen voelt zich goed nu hij heeft teruggegrepen op zijn oude pijlen. De drievoudig wereldkampioen darts leek de afgelopen dagen bij de Autumn Series in Duitsland met zijn vertrouwde materiaal weer dicht bij zijn oude vorm.

Van Gerwen ruilde in januari zijn pijlen van XQ Max in voor materiaal van Winmau. De Brabander speelde sinds die wissel vaak onder zijn niveau en besloot de optie in zijn contract te lichten om terug te grijpen op zijn oude pijlen.

"Ik heb iets geprobeerd dat niemand op de grote toernooien ooit heeft geprobeerd, maar het werkte helaas niet", zei Van Gerwen tegen Online Darts TV nadat hij maandag op de derde dag van de Autumn Series de titel pakte.

"Ik ging terug naar de fabriek en daar zeiden ze: 'Ga terug naar de basis, ga toernooien winnen om weer zelfvertrouwen op te doen. Dan kijken we weer verder.' Dat heb ik gedaan."

Van Gerwen beleefde begin deze maand een dieptepunt, toen hij voor het eerst in zijn loopbaan werd uitgeschakeld in de Premier League. "Uiteindelijk gaat het om het geloof dat je in pijlen hebt. Ik heb zo veel geld en toernooien met deze oude pijlen gewonnen... Dan heb je er vanzelf een goed gevoel bij."

Van Gerwen begon de Autumn Series zaterdag al goed door tot de halve finales te komen. Zondag beleefde hij een mindere dag, want toen strandde de Nederlander al in de tweede ronde.