Badr Hari komt op 7 november voor het eerst sinds de corona-uitbraak in actie. De kickbokser neemt het op tegen Benjamin Adegbuyi bij het eerste GLORY-evenement sinds februari. Bij het gevecht zal geen publiek aanwezig zijn.

Aanvankelijk zou de kickboksbond in oktober twee Fight Nights organiseren in Katwijk, maar GLORY laat maandag weten dat die zijn uitgesteld.

In februari werd bekendgemaakt dat Adegbuyi de eerstvolgende tegenstander zou worden van Hari. Het gevecht stond gepland voor juni, maar kon niet doorgaan wegens de corona-pandemie. Vervolgens balanceerde GLORY op de rand van een faillissement.

Met GLORY 76 organiseert de bond nu zijn eerste evenement sinds de coronauitbraak. De locatie is nog onduidelijk en het is ook nog niet bekend welke tv-zender het gevecht gaat uitzenden.

Talpa zegde onlangs het contract met GLORY op, omdat de bond in financieel zwaar weer verkeert. GLORY ging daarna in gesprek met betaalzender Ziggo Sport, die al eerder kickboksevenementen uitzond.

Eerste optreden Hari sinds gevecht met Verhoeven

Het wordt voor de 35-jarige Hari zijn eerste gevecht sinds december, toen hij in een uitverkochte GelreDome geblesseerd moest opgeven tegen Rico Verhoeven. Adegbuyi is een trainingspartner van Verhoeven. De Roemeen is de nummer één op de ranglijst van het zwaargewicht van GLORY.

Naast het duel tussen Hari en Adegbuyi zal er ook een titelgevecht in het weltergewicht worden gehouden bij GLORY 76 op 7 november. Daarin verdedigt de Fransman Cédric Doumbé zijn kampioensgordel tegen de Nederlander Murthel Groenhart.

Het wordt hun derde onderlinge confrontatie, beiden wisten een van de voorgaande gevechten te winnen.