Rinus van Kalmthout is zondag als elfde geëindigd bij de tweede IndyCar-race van dit weekend in Ohio. De Nederlander werd in de slotronde ingehaald door regerend kampioen Scott Dixon en kwam net buiten de top tien over de finish.

De twintigjarige Van Kalmthout, als elfde gestart, knokte zich na een sterke openingsfase de top acht in, maar slaagde er niet in om die positie vast te houden. Na zijn pitstop verloor hij meerdere plekken en leek hij op weg naar de tiende plek.

In de laatste ronde werd Van Kalmthout nog gepasseerd door kampioenschapsleider Dixon, die vanwege een spin halverwege de wedstrijd een inhaalrace moest afwerken. De Hoofddorper hield de Nieuw-Zeelander een aantal rondes achter zich, maar moest zijn positie in extremis toch opgeven.

Van Kalmthout, die zaterdag bij de eerste race op Mid-Ohio achtste werd, was op de elfde plek nog wel de beste rookie. Hij vergrootte zijn leidende positie in het rookiekampioenschap op zijn voornaamste concurrent Álex Palou, die vanaf de vierde startpositie de finish niet haalde.

Herta wint derde race uit IndyCar-loopbaan

De overwinning op de Mid-Ohio Sports Car Course ging naar Colton Herta. De twintigjarige Amerikaan troefde zijn landgenoten Alexander Rossi (tweede) en Ryan Hunter-Reay (derde) af en boekte zo de derde zege uit zijn IndyCar-loopbaan.

Het IndyCar-seizoen wordt op 2 en 3 oktober vervolgd, wanneer in Indiana wordt geracet. Later die maand wordt het seizoen afgesloten met een race in Florida.