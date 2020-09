Jeffrey Herlings heeft zondag de leiding in de WK-stand in de MXGP verloren aan KTM-teamgenoot Tony Cairoli. De Brabander moet door een nekkwetsuur vermoedelijk vier races missen.

De Italiaan Cairoli schreef zondag in eigen land de GP van Emilia Romagna op zijn naam en pakte 44 WK-punten. Ook de nummer twee, de Sloveen Tim Gajser, passeert Herlings in de WK-stand.

Glenn Coldenhoff was op de zevende plek de beste Nederlander in Faenza. Hij staat ook zevende in de WK-stand.

Herlings kan mogelijk begin oktober rentree maken

Woensdag sloeg Herlings bij de vrije training voor de GP van Faenza over de kop en moest hij met een helikopter naar het ziekenhuis worden gebracht.

De ernst van de verwondingen van de 26-jarige Brabander vielen gezien de ernst van de crash nog mee. Zijn team KTM verwacht dat hij begin oktober zijn rentree kan maken.

Herlings, die in zijn loopbaan veelvuldig met blessures te maken kreeg, leek dit jaar op weg naar zijn tweede wereldtitel. In 2018 was hij voor het eerst de beste motorcrosser van de wereld.

De cross in Emilia Romagna was de achtste van het jaar. Er worden nog elf GP's gehouden, waarvan Herlings er acht hoopt te rijden.