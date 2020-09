Rinus van Kalmthout is in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) als achtste geëindigd bij de IndyCar-race in Ohio. De Nederlander eindigde voor de derde keer op rij in de top tien.

De twintigjarige Van Kalmthout startte vanaf de negende positie en verloor aanvankelijk een aantal plaatsen. Na een aantal mooie inhaalacties finishte hij uiteindelijk op de achtste plaats.

De overwinning ging in Ohio naar de Australiër Will Power, voor de Amerikaan Josef Newgarden (tweede) en diens landgenoot Alexander Rossi (derde). Zondagavond volgt de tweede race van het weekend op het Mid-Ohio Sports Car Course.

Twee weken geleden eindigde Van Kalmthout in Illinois ook al bij de eerste tien. De coureur van Ed Carpenter Racing werd toen vierde en zesde.

In het klassement is de leiding nog altijd in handen van Scott Dixon uit Nieuw-Zeeland, gevolgd door Newgarden en de Mexicaan Patricio O'Ward. Van Kalmthout is op plek dertien nog steeds de beste rookie.

Het volgende raceweekend in de IndyCar Series is op 2 en 3 oktober, wanneer in Indiana wordt geracet. Later die maand wordt het seizoen afgesloten met een race in Florida.

