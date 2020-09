Toronto Raptors kan een tweede kampioenschap op rij in de NBA vergeten. De titelverdediger werd in de nacht van zondag uitgeschakeld in de kwartfinales van de play-offs.

In de beslissende wedstrijd van de best-of-sevenserie was Boston Celtics op het complex van Disney World in Florida met 92-87 te sterk. Met 29 punten, 12 assists en 7 rebounds was Jayson Tatum de grote man bij de Celtics.

Toronto Raptors pakte vorig jaar voor het eerst in de clubgeschiedenis de NBA-titel door in de finale af te rekenen met Golden State Warriors, de kampioen van 2015, 2017 en 2018.

De Celtics nemen het in de halve finales van de play-offs op tegen Miami Heat, dat zich eerder ten koste van Milwaukee Bucks al verzekerde van een plek bij de laatste vier van het NBA-seizoen.

In de twee andere kwartfinales liggen Los Angeles Lakers en Los Angeles Clippers op koers voor een halvefinalticket. De Lakers van sterspeler LeBron James leiden in de best-of-sevenserie met 3-1 tegen Houston Rockets en de Clippers staan met 3-2 voor tegen Denver Nuggets.