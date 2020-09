De openingswedstrijd van het NFL-seizoen tussen Kansas City Chiefs en Houston Texans is donderdagavond overschaduwd door boegeroep van een deel van het publiek, toen de spelers voor het duel een statement maakten tegen racisme.

De spelers van de Chiefs stonden arm in arm voor de wedstrijd van start ging, waarna er boegeroep te horen was. Alex Okafor knielde tijdens het volkslied, terwijl spelers van Houston Texans in de kleedkamer besloten te blijven.

JJ Watt van de Texans was verrast door de actie van een deel van het publiek. "Ik begrijp er niet heel veel van. Het waren gewoon twee teams die niks anders deden dan samenkomen om eenheid uit te stralen", zei hij.

Ook Quinton Lucas, de burgemeester van Kansas City, liet van zich horen. Hij schrijft op Twitter dat hij het boegeroep ook heeft gehoord. "Maar er waren nog duizenden mensen aanwezig die de boodschap van de spelers wél respecteerden."

Protesten in NFL liggen gevoelig

In de Verenigde Staten zijn er al maanden protesten naar aanleiding van de dood van George Floyd, een zwarte Amerikaan die in mei door politiegeweld om het leven kwam. Ook in de internationale sportwereld worden al enige tijd statements gemaakt tegen racisme.

In de NFL liggen protesten een stuk gevoeliger sinds Colin Kaepernick in 2016 als quarterback van San Francisco 49ers besloot te knielen. Onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump sprak zich altijd fel uit tegen sporters die knielden tijdens het volkslied en voert dat zelfs als argument aan waarom hij niet naar de NFL kijkt.

Kansas City Chiefs, dat in februari 2020 de Super Bowl won, is een van de teams die toeschouwers mogen toelaten dit seizoen. In de wedstrijd tegen Houston Texans zaten er 17.000 mensen in het Arrowhead Stadium, dat een capaciteit van 75.000 heeft. De Chiefs wonnen de openingswedstrijd uiteindelijk met 34-20.