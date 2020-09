Jeffrey Herlings moet de komende vier Grands Prix in de MXGP aan zich voorbij laten gaan, zo meldt zijn team KTM donderdag. De 25-jarige motorcrosser kampt met nekklachten na een zware valpartij in Italië en moet voorlopig rust houden.

Herlings mist komend weekend de races in Emilia-Romagna en moet in de daaropvolgende weken ook de Grands Prix van Lombardije (27 september), Mantova (30 september) en Europa (4 oktober), die alle drie op het circuit van Mantova worden verreden.

De wereldkampioen van 2018 kwam woensdag hard ten val tijdens de vrije training voor de Grand Prix van Faenza. Later op de dag werd hij alweer ontslagen uit het ziekenhuis in Bologna.

Herlings werd donderdag verder onderzocht in een ziekenhuis in het Belgische Herentals. Nadat hij enkele weken rust heeft gehouden, ondergaat hij eind september een nieuwe MRI-scan.

Het gaat naar omstandigheden goed met de KTM-coureur. "Hoewel het een beangstigende crash was, mogen we blij zijn dat Jeffrey niet zwaargewond is geraakt", zegt teammanager Dirk Gruebel op de website van de MXGP. "De eerste scans zijn positief als je kijkt naar de verwondingen die hij had kunnen oplopen."

Door zijn afwezigheid lopen zijn kansen op de wereldtitel een stevige dreun op. Herlings gaat na zeven rondes wel aan de leiding in het kampioenschap, maar heeft slechts 22 punten voorsprong op nummer twee Tony Cairoli. Na de Grand Prix van Europa staan er dit seizoen nog acht GP's op het programma in de MXGP.