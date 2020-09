Jeffrey Herlings is woensdag alweer ontslagen uit het ziekenhuis in Bologna. De MXGP-coureur kwam eerder op de dag hard ten val tijdens de vrije training voor de Grand Prix van Faenza en is de komende weken uitgeschakeld.

Herlings vloog in de vierde ronde over de kop en landde op zijn nek en hoofd. Hij bleef roerloos liggen en werd op een brancard naar het medisch centrum op het circuit gebracht, om vervolgens in een traumahelikopter naar Bologna te vertrekken.

Zijn team KTM meldde wel dat Herlings bij kennis was en zijn ledematen kon bewegen. Zij noemden de eerste signalen "positief", maar met MRI-scans moest in het ziekenhuis de exacte schade worden onderzocht.

"Voor volledige lichaamsscans ging Jeffrey toch naar Bologna. We moeten de resultaten nog ontvangen, maar hij is in ieder geval ontslagen uit het ziekenhuis", zegt manager Dirk Gruebel van KTM tegen het AD.

"Jeffrey heeft last van zijn nek en schouder. Hij keert vrijdag terug naar België voor wat nieuwe testen. Hopelijk is het niet zo dramatisch. Het duurt een paar weken om te herstellen, maar een exacte datum kunnen we op dit moment nog niet geven."

Herlings miste door zijn crash de twee manches in Faenza. Hij gaat nog altijd wel aan de leiding in de WK-stand, maar bij een lange afwezigheid moet hij vrezen dat hij naast zijn tweede wereldtitel grijpt in de koningsklasse van de motorcross.