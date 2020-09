Jeffrey Herlings is woensdag op een training in Italië geblesseerd geraakt aan zijn nek. De leider in de WK-stand van de MXGP miste daardoor de Grand Prix van Faenza.

Tijdens de vrije training vloog Herlings over de kop en landde hij op zijn nek en hoofd. De 25-jarige Brabander bleef roerloos liggen en werd op een brancard naar het medisch centrum op het circuit gebracht.

Vervolgens werd Herlings in een traumahelikopter naar een ziekenhuis van Bologna vervoerd. Volgens zijn team KTM is hij bij kennis en kan hij zijn ledematen bewegen. In het ziekenhuis wordt met MRI-scans onderzocht wat de exacte schade is, KTM meldt dat de eerste tekenen "positief" zijn.

Woensdagmiddag zijn zonder Herlings de twee manches van de MXGP van Faenza van start gegaan. De Zwitser Jeremy Seewer won de eerste manche en boekte daarmee zijn eerste zege in de MXGP.

De tweede manche was een prooi voor titelverdediger Tim Gajser uit Slovenië. De Spanjaard Jorge Prado werd tweemaal tweede en schreef daardoor voor het eerst een GP op zijn naam. Glenn Coldenhoff eindigde als vijfde.

Zondag werd op hetzelfde circuit de MXGP van Italië gehouden, waarbij Herlings in beide manches de overwinning greep. Ook komend weekend wordt er een MXGP-race gehouden op dezelfde baan.

Herlings werd in zijn carrière al veelvuldig geplaagd door blessureleed. Na zes van de negentien MXGP-races staat hij met 263 punten aan de leiding in het kampioenschap. Zijn Italiaanse KTM-ploeggenoot Tony Cairoli bezet na woensdag de tweede plaats met 241 punten.