Caster Semenya heeft dinsdag bij het Zwitserse federale hooggerechtshof geen gelijk gekregen in haar beroepszaak. De olympisch kampioen op de 800 meter wil dat de veelbesproken testosteronregel in het atletiek wordt geschrapt, maar kreeg in haar beroep opnieuw geen steun.

De 29-jarige Semenya wilde ervoor zorgen dat ze geen testosteronremmers hoeft te nemen om te mogen deelnemen aan officiële wedstrijden in het atletiek, maar die regel blijft dus overeind.

De Zuid-Afrikaanse atlete heeft een veel hogere testosteronspiegel dan andere vrouwelijke atleten, waardoor het krachtsverschil tussen Semenya en haar concurrenten enorm is. Semenya won dan ook al twee keer olympisch goud op de 800 meter en veroverde drie wereldtitels.

De internationale atletiekfederatie IAAF sluit atletes met 'differences of sexual development' (DSD) zoals Semenya uit van deelname aan de middellange afstanden, waaronder de 800 meter. Semenya mag alleen meedoen als ze testosteronremmers inneemt.

"Ik ben enorm ontgoocheld", aldus Semenya. "Maar ik weiger me te laten drogeren door de atletiekfederatie. Vrouwelijke atleten uitsluiten vanwege hun natuurlijke mogelijkheden plaatst de atletiekfederatie aan de verkeerde zijde van de geschiedenis."

Semenya waarschijnlijk niet op Spelen in Tokio

Semenya tekende in de zomer van 2018 beroep aan bij het internationaal sporttribunaal CAS, maar kreeg daar al geen gelijk. Ze besloot daarom naar het Zwitserse federale hooggerechtshof te stappen, maar ook die gaf haar dus ongelijk.

Door de uitspraak is de kans klein dat Semenya mee zal doen aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Ze wil namelijk niet voldoen aan de gestelde eisen van de IAAF.