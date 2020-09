Dafne Schippers heeft dinsdagavond in Ostrava het Europese record op de incourante 150 meter verbeterd. De 28-jarige Utrechtse sprintte in de Tsjechische stad naar 16,56 seconden. Femke Bol liep de tweede tijd ooit op de eveneens incourante 300 meter horden.

Met haar tijd was Schippers, die de 150 meter nog nooit eerder liep, ook de snelste in Ostrava. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter bleef de Zwitserse Ajla Del Ponte achttien honderdsten voor.

Behalve Schippers kwamen ook Lieke Klaver en Nadine Visser in actie op de 150 meter. Klaver eindigde in 16,89 als derde en Visser passeerde in 16,94 als vierde de finish.

Schippers was met haar tijd slechts één honderdste sneller dan het oude Europese record van de Britse Desirèe Henry uit 2016. Het wereldrecord is met 16,23 sinds 2018 in handen van Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama's.

Voor Schippers is het haar tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen zondag was ze bij een wedstrijd in het Poolse Chorzów de sterkste op de 100 meter.

Femke Bol sprintte naar de winst op de 300 meter horden. (Foto: Pro Shots)

Bol loopt tweede tijd ooit op 300 horden

Op de 300 meter horden kwam Bol tot een tijd van 38,55 seconden. De twintigjarige Amersfoortse, die eerder dit seizoen het 22 jaar oude Nederlands record van Ester Goossens uit de boeken liep, was veruit de snelste en hield de Slowaakse Emma Zapletalová (38,97) achter zich.

Alleen de Tsjechische Zuzana Hejnová liep in 2013 een snellere tijd (38,16) dan Bol op de afstand die zelden gelopen wordt. De tweevoudig wereldkampioene op de 400 meter horden deed ook mee in Ostrava en werd slechts zesde in 40,80.

Op de 5.000 meter ging Sifan Hassan met de overwinning aan de haal. De regerend Europees kampioene liet met 14.37,85 de Keniaanse Sheila Chelangat (14.40,51) achter zich. Maureen Koster werd in 15.20,93 zevende.

Bij de mannen eindigde Taymir Burnet in 15,34 als tweede op de 150 meter. De Nederlander moest alleen de Ivoriaan Arthur Cissé (15,15) voor zich dulden. Tony van Diepen belandde op de 800 meter met 1.44,82 net naast het podium.