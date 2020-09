Beitske Visser debuteert deze maand in de 24 uur van Le Mans. Ze vormt een team met Tatiana Calderón en Sophia Flörsch.

"Ik verheug me enorm om in een van de grootste races ter wereld te gaan rijden", schrijft Visser dinsdag op Twitter. Ze gaat voor het team Richard Mille in LMP2, de tweede klasse van het langeafstandsracen.

De 25-jarige Friezin werd vorig jaar tweede in de Formule W, het kampioenschap voor vrouwen.

De Colombiaanse Calderón was in 2019 de eerste vrouw in de Formule 2 en de Duitse Flörsch geniet vooral bekendheid na een zware crash in Macau in de Formule 3.

Nog zeven Nederlanders aan de start

Ook Racing Team Nederland met oud-Formule 1-coureur Giedo van der Garde, Formule 2-kampioen Nyck de Vries en Jumbo-topman Frits van Eerd staat aan de start in de 24 uursrace op Le Mans.

Verder staan de Nederlanders Ho-Pin Tung (Jackie Chan Racing), Job van Uitert (United Autosports), Larry ten Voorde, Jeroen Bleekemolen (Team Project 1) op de deelnemerslijst. De 24 uur van Le Mans wordt op 19 en 20 september verreden.