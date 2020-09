De Olympische Spelen gaan volgend jaar hoe dan ook door, zo heeft vicevoorzitter John Coates van het internationaal olympisch comité (IOC) maandag gezegd. De Australiër denkt niet dat COVID-19 het grootste sportevenement ter wereld opnieuw zal dwarszitten.

"De Olympische Spelen gaan door, met of zonder het coronavirus. Het worden de Spelen die COVID-19 zullen overwinnen", aldus Coates in een interview met persbureau AFP.

"Iedere editie heeft zo zijn thema. In 2012 stonden de Spelen in het teken van de wederopbouw na de verwoestende tsunami in Japan. Dit worden de Spelen met het licht aan het einde van de tunnel in coronatijd."

De Zomerspelen hadden dit jaar moeten plaatsvinden, maar werden vanwege de coronapandemie met een jaar uitgesteld. Inmiddels wordt er achter de schermen alles aan gedaan om het evenement in 2021 veilig te laten verlopen.

Zo bestelde Japan zo'n anderhalve week geleden nog 521 miljoen coronavaccins. Bovendien wordt nagedacht over hoe de Spelen eventueel in versoberde vorm kunnen worden gehouden.

De Spelen staan gepland van 23 juli tot en met 8 augustus 2021. Vermoedelijk wordt in maart volgend jaar bekend of het evenement doorgaat en zo ja, in welke vorm.