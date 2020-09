Jeffrey Herlings heeft zondag uitstekende zaken gedaan in de MXGP-klasse. De Nederlandse motorcrosser won zowel de eerste als de tweede manche in de Grand Prix van Italië en staat steviger aan de leiding in de WK-stand.

In beide races was het Jorge Prado die de leiding pakte na de start, maar Herlings wist de Spanjaard twee keer te passeren. Zowel in de eerste als de tweede manche haalde Prado de top drie niet in het Italiaanse Faenza.

Herlings hield in beide races de Zwitser Jeremy Seewer (tweede) en de Italiaan Antonio Cairoli (derde) achter zich en is de eerste coureur ooit die twee Grands Prix wint in Faenza. Hij boekte in 2012 zijn eerste zege, toen nog in de MX2-klasse.

Voor Herlings is dit de negentigste Grand Prix-zege uit zijn loopbaan. Zijn landgenoot Glenn Coldenhoff eindigde zondag over twee manches gezien op de zevende plek (zevende in eerste race en achtste in de tweede).

In het algemeen klassement staat leider Herlings nu op 263 punten, 60 meer dan naaste belager Cairoli. De Sloveen Tim Gajser bezet met 196 punten de derde plek. Coldenhoff is de nummer zes in de WK-stand.