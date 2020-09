Alistair Overeem heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) een nieuwe overwinning geboekt in de UFC. De MMA-vechter rekende in Las Vegas zonder publiek af met de Braziliaan Augusto Sakai.

Overeem besliste het gevecht in de vierde en vijfde ronde in zijn voordeel. Hij werkte Sakai in beide rondes naar de grond om hem vervolgens een aantal flinke stoten te geven. In de laatste ronde greep de scheidsrechter daarom in.

Voor de veertigjarige Overeem betekende het zijn vierde overwinning in vijf gevechten. De oud-kickbokskampioen hoopt snel in aanmerking te komen voor een titelgevecht in het zwaargewicht. De kampioensgordel is in handen van de Amerikaan Stipe Miocic.

"Ik heb sowieso nog een overwinning nodig voor een titelgevecht", zei Overeem na zijn zege op Sakai in Las Vegas. "Maar het hangt ook weer af van de resultaten van andere gevechten."

Overeem, die voor de negende keer op knock-out won in de UFC, stond in 2017 al eens tegenover Miocic in de strijd om de titel in het zwaargewicht. De Nederlander incasseerde toen in de openingsronde al een nederlaag.