Robin Frijns heeft zaterdag de DTM-race op het TT Circuit in Assen gewonnen. De Limburger boekte daarmee de eerste Nederlandse zege in het toerwagenkampioenschap sinds 2004.

Frijns kwam in zijn Audi vlak voor de Fransman Loïc Duval en de Zwitserse kampioenschapsleider Nico Müller over de streep. In de laatste rondes op het Drentse circuit moest Frijns enkele aanvallen van Duval afslaan.

De 29-jarige Frijns rijdt dit jaar in zowel de DTM als de Formule E, waarin hij twaalfde werd in het kampioenschap.

Albers boekte zestien jaar geleden in Estoril de laatste Nederlandse zege in de hoogste klasse van het toerwagenkampioenschap. De oud-Formule 1-coureur won in 2003 zelfs vier DTM-races en eindigde toen als tweede in het kampioenschap.

Frijns bezet na zeven van de achttien races de tweede plek op de ranglijst. Zondag wordt er opnieuw geracet in Assen.