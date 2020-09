Sifan Hassan heeft vrijdag het werelduurrecord gebroken. De 27-jarige Nederlandse noteerde bij de Memorial Van Damme in Brussel een afstand van 18 kilometer en 930 meter.

Hassan liep het twaalf jaar oude wereldrecord van Dire Tune uit de boeken. De Ethiopische kwam in 2008 in Ostrava tot een afstand van 18 kilometer en 517 meter.

"Ik ben heel blij. Ik voelde me niet zo goed in de start, maar daarna ging het steeds beter. Het is fantastisch dat het me is gelukt om het record te verbreken", zei Hassan in een eerste reactie.

Hassan kreeg tijdens haar recordpoging 'hulp' van Wavelight-technologie, waarbij lampjes rond de baan oplichten en aangeven hoe hard een atleet moet lopen.

Hassan kwam tot een afstand van bijna 19 kilometer in Brussel. (Foto: Pro Shots)

Hassan rekent in laatste meters af met Kosgei

Hassan, die geen optimale voorbereiding kende door de coronacrisis, lag mede daardoor van meet af aan op koers. Ze was halverwege al ruim een halve minuut sneller dan Tune en die marge werd in het restant alleen maar groter.

De geboren Ethiopische moest in de slotfase nog wel afrekenen met de verrassend sterk presterende Brigid Kosgei. De Keniaanse kon lange tijd mee in het tempo en gaf zich pas in de laatste meters gewonnen.

Hassan boekte zodoende haar zoveelste succes in het Koning Boudewijnstadion. Ze schreef vorig jaar op dezelfde baan geschiedenis door als eerste atlete ooit de wereldtitel te veroveren op de 1.500 en de 10.000 meter.

Bij de mannen verbeterde Mo Farah eveneens het werelduurrecord. De Brit haalde een afstand van 21 kilometer en 330 meter, waarmee het dertien jaar oude record van Haile Gebrselassie (21.285 meter) uit de boeken liep.