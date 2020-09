Sifan Hassan heeft er vertrouwen in dat ze er vrijdagavond in slaagt om in Brussel het werelduurrecord te verbeteren. De Nederlandse topatlete kende een verstoorde voorbereiding, maar zit daar niet zo mee.

"Ik heb dit jaar vijf maanden in Ethiopië getraind, zonder mijn coach, en heb in maart even een pauze genomen. Drie maanden lang waren we bang voor het coronavirus, we kwamen niet eens buiten", zei Hassan donderdag bij een persmoment.

"Het was heel moeilijk, ik heb in die periode ook helemaal niet getraind. Zeven weken geleden ben ik pas weer begonnen. Drie weken geleden liep ik in Monaco, maar dat ging nog niet goed. Nu ben ik beter voorbereid en beter in vorm."

De 27-jarige Hassan stapte vorige maand uit tijdens de 5.000 meter bij de Diamond League in Monaco. In Brussel doet ze een aanval op het werelduurrecord van de Ethiopische Dire Tune, die in 2008 tot 18 kilometer en 517 meter kwam.

Ze krijgt 'hulp' van Wavelight-technologie, waarbij lampjes rond de baan oplichten en aangeven hoe hard een atleet moet lopen. "Het is goed om te weten of je op schema ligt. Soms vertelt een coach je dat, maar bij races met publiek is dat niet altijd te verstaan."

Hassan loopt in het Koning Boudewijnstadion, waar ze vorig jaar geschiedenis schreef met wereldtitels op de 1.500 én 10.000 meter. Ze is overigens niet de enige die voor het werelduurrecord gaat: ook de Keniaanse Birgit Kosgei en de Brit Mo Farah doen een poging in Brussel.