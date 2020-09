Vincent Wevers leidde donderdag voor het eerst in ruim een maand weer een training van de Nederlandse turnsters. De in opspraak geraakte trainer is opgelucht dat het vizier weer op de Olympische Spelen van Tokio gericht kan worden.

De KNGU maakte dinsdag bekend dat het topsportprogramma van de turnsters onder voorwaarden weer kan worden hervat. Dat was eind juli stopgezet na onthullingen van oud-turnsters over misstanden. Daarbij viel ook de naam van Wevers.

"Of ik er echt zin in heb? Dat wil ik niet zeggen, maar ik ben blij voor de turnsters dat we weer aan de slag mogen en zo een jaar voor de Olympische Spelen de draad weer op kunnen pakken", zegt Wevers tegen de NOS. "We willen zo goed mogelijk voorbereid zijn."

Wevers kreeg van het Instituut Sportrechtspraak (ISR), dat onderzoek doet naar grensoverschrijdend gedrag van trainers in de turnwereld, groen licht om weer met de turnsters in de zaal te staan.

"Tegen mij is een ordemaatregel van kracht", zegt Wevers, die de uitkomst van het onderzoek nog af moet wachten. "Op basis van het advies van de ISR heeft de KNGU aangegeven dat ik weer mag trainen. "

"Er is een onderzoekscommissie en die gaat de meldingen onderzoeken. Ze komen op een gegeven moment ook bij mij terecht. Ik heb er vertrouwen in dat alles goed wordt onderzocht en dat de onderste steen boven komt. Dat is ook voor mij belangrijk."

Het topsportprogramma van de turnsters werd donderdag in Nijmegen hervat. (Foto: Pro Shots)

Sanne Wevers: 'Situatie is niet optimaal'

De trainingen worden afgewerkt in Nijmegen en niet op de vaste locatie in Heerenveen. Een onafhankelijke waarnemer houdt regelmatig een oogje in het zeil.

"Dit is niet de ideale situatie, maar we zijn erg blij dat we weer aan de slag kunnen", zegt olympisch kampioene Sanne Wevers. "Niemand zat op deze enorme crisis te wachten, maar wij moeten als topsporters met tegenslag om kunnen gaan."

De dochter van Vincent Wevers vindt het vervelend als het beeld ontstaat dat de huidige turnploeg lijnrecht tegenover de slachtoffers uit het verleden staat. "Dat is niet zo. We hebben allemaal hetzelfde doel: dat onze sport veilig is."