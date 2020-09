Michael van Gerwen snapt er niets van dat hij woensdag in de Premier League Darts met liefst 8-1 verloor van Peter Wright. De drievoudig wereldkampioen leed zijn grootste nederlaag ooit op het prestigieuze toernooi.

"Het was gewoon niet goed. Dit mag ik mezelf kwalijk nemen. Ik had een beetje frisse handen en het had met nervositeit te maken", aldus de 31-jarige Van Gerwen voor de camera van RTL 7 Darts.

"Het was gewoon slap en niet goed genoeg, klaar. Dit mag niet gebeuren, en mij zeker niet. Het scorend vermogen was er ook niet. Ik moet even gaan analyseren hoe dit kan."

De ruime nederlaag was een nieuwe teleurstelling voor Van Gerwen, die uit vorm is en al zes keer verloor in de Premier League. Tegen Wright liet hij het afweten op zijn dubbels en kwam hij tot een voor zijn doen laag gemiddelde van 91,54.

"Het is gewoon klote", zegt de vijfvoudig Premier League-winnaar, die had gehoopt tegen Wright voor de ommekeer te zorgen. "Wright staat goed te spelen, alleen ik had hem pijn kunnen doen. Maar niet met dit gemiddelde en dit spel."

In de komende twee speelrondes speelt Van Gerwen tegen koploper Glen Durrant (donderdag) en nummer twee Gary Anderson (vrijdag). "Dan zal ik er weer staan. Dat weet ik zeker", aldus de Brabander, die in de top vier moet eindigen om de play-offs te halen.