Snookerlegende Stephen Hendry heeft besloten om na acht jaar zijn rentree als prof te maken. De zevenvoudig wereldkampioen heeft een Tour-kaart gekregen voor de komende twee seizoenen van de World Tour.

De nu 51-jarige Hendry was 27 jaar actief als prof en zette in 2012 een punt achter zijn loopbaan. Tussen 1990 en 1999 veroverde hij zeven wereldtitels, een aantal dat niemand in het moderne tijdperk nog heeft geëvenaard.

"Ik vind het heel mooi dat ik de kans krijg om de komende twee jaar aan een aantal toernooien mee te doen", zegt Hendry. "Ik heb de competitie gemist, maar ik verwacht verder niks in de zin van prestaties. Dit voelt gewoon als een goed moment om terug te keren."

Hendry stond tussen 1990 en 1998 bovenaan de wereldranglijst en heeft 36 rankingtitels op zijn naam staan. Alleen zesvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan, die vorige maand zijn eerste wereldtitel sinds 2013 veroverde, won meer toernooien dan de Schot (37).

De kans is aanwezig dat Hendry eind september zijn rentree maakt op de World Tour, als de European Masters op het programma staan. Zijn laatste wedstrijd was in mei 2012, toen hij in de kwartfinales van het WK werd uitgeschakeld.

Voorzitter Barry Hearn van de World Snooker Tour is dolblij met de rentree van Hendry. "Hij is een gigant in onze sport en ik weet zeker dat alle ogen de komende maanden op hem gericht zullen zijn. Het was voor ons een no-brainer om hem de kans te bieden terug te keren."