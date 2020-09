Andy Murray heeft dinsdag dankzij een fraaie comeback de tweede ronde van de US Open bereikt. De drievoudig Grand Slam-winnaar, die terug is na blessureleed, overleefde een 0-2-achterstand in sets én een matchpoint tegen de Japanner Yoshihito Nishioka: 4-6, 4-6, 7-6 (5), 7-6 (4) en 6-4. Titelkandidaten Dominic Thiem en Daniil Medvedev kwamen hun openingspartij in New York eenvoudig door.

Het is voor Murray de eerste keer sinds de US Open van 2018 dat hij zich plaatst voor de tweede ronde van een Grand Slam-toernooi. Sindsdien deed hij wegens een slepende heupblessure alleen nog mee aan de Australian Open van vorig jaar, waar hij direct strandde.

Ook tegen Nishioka leek het mis te gaan voor de 33-jarige Murray. De nummer 115 van de wereld verloor de eerste twee sets en keek in de derde set tegen een 3-1-achterstand aan. Murray kwam echter sterk terug en trok de set via een met 7-5 gewonnen tiebreak alsnog naar zich toe.

Een set later was uitschakeling opnieuw dichtbij voor Murray, die bij een 6-5-achterstand een matchpoint tegen kreeg. Hij werkt zijn achterstand opnieuw weg, won de tiebreak opnieuw en pakte de beslissende set vervolgens in 6-4.

De US Open is voor Murray pas zijn tweede toernooi van het jaar. Vorige week maakte hij bij het Masters-toernooi van Cincinnati, waar hij tot de achtste finales kwam, zijn rentree. Op de US Open treft hij nu de Canadees Félix Auger-Aliassime.

100 Murray wint meeslepende US Open-partij: 'Mijn lichaam doet pijn'

Kanshebbers Thiem en Medvedev simpel verder

Verder bereikte Dominic Thiem de tweede ronde. De Oostenrijker, als tweede geplaatst, zag zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar geblesseerd opgeven bij een stand van 7-6 (8) en 6-3.

Ook Daniil Medvedev voegde zich zonder problemen bij de laatste 64. De nummer vijf van de wereld, die vorig jaar de US Open-finale verloor van Rafael Nadal, was na minder dan twee uur spelen in drie sets te sterk voor de Argentijn Federico Delbonis: 6-1, 6-2 en 6-4.

Verder was Andrey Rublev, als tiende geplaatst, een maatje te groot voor Jéremy Chardy (6-4, 6-4, 6-3) en had de als elfde ingeschaalde Karen Khachanov alle moeite om Jan Sinner uit Italië te kloppen. Het werd 3-6, 6-7 (7), 6-2, 6-0 en 7-6 (4).

De als eerste geplaatste Novak Djokovic bereikte maandag al de tweede ronde op Flushing Meadows. De Serviër was in drie sets veel te sterk voor de Bosniër Damir Dzumhur.