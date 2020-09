Tennisster Carla Suárez Navarro is gediagnosticeerd met lymfeklierkanker. De 31-jarige Spaanse moet in het komende half jaar verschillende chemokuren ondergaan om te herstellen.

Suárez Navarro laat dinsdag in een videoboodschap op Instagram weten dat het naar omstandigheden goed met haar gaat. "De artsen vertelden mij dat het om een klein, geneesbaar lymfoom gaat", zegt Navarro, die op de 71e plaats op de WTA-ranking staat.

"Het behandelplan is duidelijk: ik moet zes maanden chemotherapie ondergaan. Voor nu is mijn enige doel om te genezen. Al het andere komt automatisch op de tweede plaats."

Suárez Navarro stond in juli voor het laatst op de tennisbaan om te trainen en liet zich uitgebreid onderzoeken nadat ze onverklaarbare klachten kreeg. Haar laatste officiële partij was in februari van dit jaar bij het WTA-toernooi in Qatar.

In 2016 beleefde Suaréz Navarro haar beste jaar met een kwartfinaleplek bij de Australian Open en de eindzege bij het WTA-toernooi in Doha. Daarmee klom ze naar de zesde plek op de wereldranglijst, de hoogste positie uit haar loopbaan.

De tennissters zijn maandag begonnen aan de US Open, waar Suárez Navarro uiteraard niet aan mee kan doen. Arantxa Rus, de enige Nederlandse in het enkelspel, werd direct uitgeschakeld.