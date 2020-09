Technisch directeur Mark Meijer vindt het te verantwoorden dat de Nederlandse turnbond het topsportprogramma van de vrouwen na een maand alweer hervat. Ook al zorgt de KNGU er nu onder meer voor dat trainers, die onlangs van mentale en soms zelfs fysieke mishandeling zijn beschuldigd, deze week weer mogen coachen.

De KNGU zette het topsportprogramma eind juli stil na een reeks onthullingen over misstanden in de turnwereld. Onder anderen de beschuldigde bondstrainers Vincent Wevers en Gerben Wiersma werden op non-actief gezet en andere coaches werd gevraagd om vrijwillig een stap terug te doen. Deze week mogen ze hun werk weer hervatten, terwijl het onafhankelijke onderzoek pas net is begonnen.

"Deze oplossing doet in mijn ogen recht aan de slachtoffers, dat probeer ik in ieder geval uit te stralen", verdedigde Meijer dinsdag het KNGU-besluit bij een persmoment op Papendal. "Het doet ook recht aan de olympische turnsters, die weer de zaal in kunnen met hun coach. Natuurlijk geeft dit spanning en discussie, maar wij nemen verantwoordelijkheid voor de huidige ploeg."

De KNGU verbindt wel voorwaarden aan het hervatten van het topsportprogramma. Zo moeten turnsters zelf in een verklaring aangeven met welke coach ze willen trainen, moet diegene worden goedgekeurd door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) en is iedereen verplicht op een centrale locatie in Nijmegen te trainen.

Het is inmiddels duidelijk dat alle turnsters uit de olympische ploeg - Sanne Wevers, Lieke Wevers, Eythora Thorsdottir, Vera van Pol, Tisha Volleman, Naomi Visser, Kirsten Polderman en Sanna Veerman - weer met hun oude coach aan de slag gaan.

'De sporters kiezen niet voor deze oplossing'

Meijer sprak de afgelopen weken veel met de turnsters en merkte dat er veel boosheid was over het besluit om het topsportprogramma stop te zetten. "Het begon met verdriet en verbazing en eindigde met boosheid. Er kwam vooral een enorme overlevingsdrang naar boven. Ze dachten: ik moet er hoe dan ook voor zorgen dat ik met mijn eigen coach naar de Spelen kan gaan."

Hoewel bijvoorbeeld olympisch kampioene Sanne Wevers vanaf donderdag weer met haar in opspraak geraakte vader Vincent Wevers mag trainen, is de gedupeerde turnploeg niet écht tevreden met de handreiking van de turnbond. Zij hadden het liefst gezien dat ze hun oude trainingsgewoontes weer op konden pakken.

"De sporters kiezen hier niet voor, zij wilden terug naar de oude situatie. Dit is een noodoplossing. Het was voor hen in ieder geval geen optie om in aanloop naar de Olympische Spelen met een andere coach te trainen", aldus Meijer.

"De turnsters zijn nu tevreden dat ze weer kunnen trainen met hun eigen coach, maar dit betekent ook dat ze weer uit hun eigen vertrouwde omgeving weg moeten en naar Nijmegen gaan. Ik kan niet zeggen dat ze daar blij mee zijn."

Vincent Wevers mag zijn dochter Sanne Wevers weer coachen. (Foto: Pro Shots)

'Altijd meerdere ogen in de zaal, maar geen politieagent'

De turnsters zullen donderdag voor het eerst trainen op de centrale locatie in Nijmegen (de SportQube), waar ze vijf dagen in de week kunnen komen. Regelmatig zal er een onafhankelijke waarnemer aanwezig zijn om de situatie in de gaten te houden.

"Maar het is niet zo dat er een politieagent van 9.00 tot 17.00 uur alles staat te controleren", benadrukte Meijer. "We hebben het over volwassen vrouwen. Bovendien zullen er naast de trainers ook bijvoorbeeld medische begeleiders aanwezig zijn, dus er zijn altijd meerdere ogen in de zaal."

Net als Wevers zal de in opspraak geraakte Wiersma donderdag aanwezig zijn in Nijmegen. "In overleg met Gerben kijken we naar betekenisvolle zaken die hij op kan pakken. Dat zou ook binnen de olympische selectie kunnen zijn. Maar lopende het onafhankelijke onderzoek zal hij geen taken als bondscoach oppakken."