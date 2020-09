De Nederlandse turnbond heeft dinsdag besloten om het topsportprogramma van de vrouwen onder voorwaarden te hervatten. De turnsters mogen weer met hun eigen coach trainen op een locatie in Nijmegen, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De KNGU wil onder meer een verklaring van sporters waarin zij zelf bevestigen met welke coach ze willen werken. Door de beslissing van de turnbond kunnen onder anderen bondstrainers Vincent Wevers en Gerben Wiersma, die beschuldigd werden van mentale en soms zelfs fysieke mishandeling, een maand nadat ze op non-actief zijn gesteld weer pupillen begeleiden.

"We keren niet helemaal terug naar de oude vorm, maar we bieden de mogelijkheid aan turnsters om met hun eigen coach te trainen. En dat alles onder scherpe voorwaarden", zei technisch directeur Mark Meijer van de KNGU dinsdag bij een persmoment op Papendal.

De turnsters mogen weliswaar met hun eigen gekozen trainer aan de slag, maar moeten oefenen op een vaste locatie in Nijmegen onder de vlag van de KNGU, die huisvesting voor ze regelt. Turnsters kunnen vijf dagen per week begeleid worden en mogen niet op een eigen locatie bij clubs trainen. In Nijmegen zal er regelmatig een onafhankelijke waarnemer aanwezig zijn.

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) moet wel goedkeuring verlenen voor de gekozen coach en het bestuur van de KNGU houdt het recht om in te grijpen als dat nodig is. Volgens Meijer zitten de huidige topturnsters "niet te wachten" op dit plan, maar voelt de bond zich genoodzaakt verantwoordelijkheid te nemen.

Topsportprogramma werd in juli stopgezet

De misstanden in de Nederlandse turnwereld kwamen eind juli aan het licht na een onthullend interview van oud-turntrainer Gerard Beltman in het Noordhollands Dagblad, waarin hij toegaf turnsters in het verleden fysiek en mentaal te hebben mishandeld.

Daarna deden meer oud-turnsters een boekje open over de omstreden cultuur in de turnwereld. De KNGU besloot daarom eind juli om het topsportprogramma bij de vrouwen stop te zetten en een onafhankelijk onderzoek in te stellen, dat dinsdag is gestart.

Het besluit van de turnbond betekende onder meer dat de van wangedrag beschuldigde bondstrainers Wevers en Wiersma op non-actief werden gesteld. Andere topcoaches werd gevraagd gedurende het onderzoek een stap terug te doen.

Technisch directeur Mark Meijer van de KNGU in gesprek met directeur Marieke van der Plas. (Foto: Pro Shots)

Turnploeg herkent zich niet in onthullende verklaringen

De Nederlandse topturnsters mochten wel blijven trainen, maar alle gezamenlijke activiteiten van de nationale ploeg werden geschrapt. De turnsters, onder wie olympisch kampioene Sanne Wevers, benadrukten in een gezamenlijke verklaring zich niet te herkennen in het beeld dat is geschetst door de klokkenluiders.

Zij deden een oproep aan de KNGU om het topsportprogramma weer op te starten en kregen bijval van meerdere oud-turnsters. De turnbond luistert daar nu gedeeltelijk naar. Sanne Wevers mag in aanloop naar de Spelen van volgend jaar dus weer met haar in opspraak geraakt vader trainen.

"Na het besluit om het topsportprogramma stop te zetten, voelden we verdriet, teleurstelling en boosheid bij sporters", zegt technisch directeur Meijer. "We toonden daar begrip voor. Sindsdien is het mijn missie geworden om een oplossing te vinden voor onze olympische sporters en zij we tot deze beslissing gekomen."

Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd hebben oud-turners een boekje opengedaan over misstanden in de sport. Ze voelden zich mede gesterkt door de Netflix-serie Athlete A, waarin het misbruikschandaal in de Amerikaanse turnsport rondom de veroordeelde teamdokter Larry Nassar uitgebreid wordt behandeld.