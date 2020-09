Het EK curling is dinsdag afgelast vanwege de coronacrisis. De Nederlandse mannenploeg is als gevolg van dat besluit al zeker van deelname aan het WK in Canada.

De World Curling Federation maakte maandag bekend een aantal continentale toernooien, WK-kwalificatietoernooien en internationale juniorentoernooien te annuleren. De curlingbond sprak van een "extreem moeilijke beslissing".

Er was nog geen gastheer aangewezen voor het EK. Doordat het toernooi niet doorgaat, worden de deelnemers aan het WK op basis van de wereldranglijst aangewezen.

Naast Nederland zijn dat de Europese landen Zweden, Zwitserland, Schotland, Denemarken, Italië, Noorwegen, Rusland en Duitsland. Aan het toernooi in Ottawa nemen verder gastland Canada, de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Japan deel.

Het toernooi begint op 3 april 2021 en duurt tot de elfde van die maand. Op het vorige WK in maart en april 2019 - eveneens in Canada - eindigde Oranje als tiende.