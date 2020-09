Rinus van Kalmthout kijkt met een zeer tevreden gevoel terug op de tweede IndyCar-race van dit weekend in Illinois. De Nederlander startte in de achterhoede, maar finishte als vierde en noteerde daarmee het beste resultaat uit zijn nog prille carrière.

"Dit was mogelijk de moeilijkste race uit mijn loopbaan", zei de negentienjarige Van Kalmthout op de World Wide Technology Raceway. "Ik heb werkelijk geen tiende laten liggen. Alles wat erin zat, is er vandaag uit gehaald."

Van Kalmthout eindigde zaterdag tijdens de eerste race als zesde en hij leek geen beste papieren te hebben om die prestatie in de tweede race te verbeteren. 'Veekay' begon zondag namelijk vanaf de achttiende positie, maar klom in de openingsronde al zes plekken.

"Er lag wat troep aan de binnenzijde van de baan en ik had in de gaten dat rijders voorzichtig deden", aldus de Hoofddorper. "Daarom waagde ik mijn kans via de buitenlijn en dat betaalde zich dubbel en dwars uit. Ik nam wat risico, wist waar ik zou kunnen liften als het had gemoeten, maar kon gewoon vol gas doorstoten."

'Ed Carpenter Racing heeft me een ruimteschip afgeleverd'

Uiteindelijk reed Van Kalmthout zelfs een tijdje op de derde plek, maar die raakte hij kwijt aan regerend kampioen Josef Newgarden. Door wat oponthoud na zijn laatste pitstop was een podiumplek niet meer realistisch voor de jonge Nederlander.

"Je gaat voor het hoogst haalbare, maar uiteindelijk ben ik wel heel tevreden met een vierde stek. Als je bedenkt dat ik als achttiende moest starten, is dit een prachtig resultaat. Ed Carpenter Racing heeft mij vandaag wederom een ruimteschip afgeleverd en de pitstops gingen nagenoeg perfect."

Van Kalmthout is met name blij dat hij revanche kon nemen voor zijn teleurstellende optreden in de Indy 500, waar hij door een mislukte pitstop als twintigste eindigde. "Dit weekend paste ik mijn mindset aan. Ik focuste me op bocht voor bocht, in plaats van op het mogelijke eindresultaat. Dat heeft me twee topresultaten opgeleverd."