Rinus van Kalmthout is zondag bij de tweede IndyCar-race van dit weekend in Illinois net naast het podium geëindigd. De Nederlander kwam na een sterke inhaalrace als vierde over de finish.

Van Kalmthout startte vanaf de achttiende positie en werkte zich al snel op naar de twaalfde plek. Hij ging als een van de eerste coureurs naar binnen en lag na de eerste serie pitstops op de zesde plek.

De negentienjarige coureur van Ed Carpenter Racing zette zijn inhaalrace ook daarna voort en lag na 73 rondes zelfs al op de derde plaats. Hij werd even later gepasseerd door Josef Newgarden en viel na zijn derde pitstop terug naar de vijfde plek.

Met nog 35 rondes voor de boeg ging Colton Herta in de fout en werd de Amerikaan gepasseerd door 'Veekay'. De Hoofddorper hield zijn vierde positie vervolgens vast en eindigde kort achter nummer drie Will Power. Doordat Takuma Sato in de slotfase de muur raakte, finishte de race achter de pace car.

Zaterdag revancheerde Van Kalmthout zich al voor zijn teleurstellende debuut in de Indianapolis 500 door als zesde te eindigen in de eerste race van dit weekend op de World Wide Technology Raceway in Madison.

Vorige week kwam Van Kalmthout niet verder dan een plek in de middenmoot bij de Indy 500. Hij ging voor de overwinning op de Indianapolis Motor Speedway, maar moest mede door een mislukte pitstop genoegen nemen met de twintigste plaats.

Newgarden boekt tweede zege van seizoen

De tweede race in Illinois leverde een overwinning op voor Newgarden. De Amerikaan bleef de Mexicaan Patricio O'Ward voor en boekte zijn tweede zege van het seizoen, nadat hij in juli triomfeerde in de tweede race in Iowa.

In het kampioenschap blijft Scott Dixon, die zaterdag de eerste race in Madison won en zondag vijfde werd, riant aan de leiding. De Nieuw-Zeelander heeft 96 punten voorsprong op nummer twee Newgarden. Van Kalmthout is de beste rookie in het klassement.

Het volgende raceweekend in de IndyCar staat pas begin oktober op het programma. Dan worden er twee races verreden op de Indianapolis Motor Speedway.