Michael van Gerwen heeft gemengde gevoelens na zijn nederlaag van zaterdag in de Premier League Darts tegen Gerwyn Price. Hij verloor voor de derde keer in vier dagen en voor de vijfde keer in totaal en baalt daarvan, maar ziet de situatie ook positief in.

"Het gevoel was veel beter dan in de voorgaande dagen. Ik kom uit een lastige fase en ik wilde aanhaken. Dat ging goed, maar toen vielen er een paar dubbels Gerwyns kant op. Daarom won hij die wedstrijd", aldus Van Gerwen tegen RTL 7.

"Voor mijn gevoel was dit al een stuk beter. Natuurlijk heb ik verloren en natuurlijk baal ik, maar ik hou hier wel een goed gevoel aan over. Ik moet nu doorzetten en heb de stijgende lijn te pakken."

De 31-jarige Van Gerwen verloor eerder deze week al van koploper Glen Durrant en Gary Anderson. Tegen Price kwam hij vooral op zijn dubbels tekort: hij benutte slechts vier van zijn zeventien kansen.

"Maar scorend was het al een stuk beter. Dat wil ik meenemen naar de komende dagen", aldus de drievoudig wereldkampioen. "Natuurlijk heb ik twee punten verloren, maar het is geen sprint, maar een marathon. Het maakt niet uit hoe je het toernooi wint, áls je het maar doet."

Van Gerwen staat zondagavond in de twaalfde speelronde tegenover Michael Smith, de nummer zeven in de stand. Zelf staat de Nederlander vijfde. De top vier van de Premier League plaatst zich uiteindelijk voor de play-offs.