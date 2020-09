De NBA is in de nacht van zaterdag op zondag na een protestactie van drie dagen weer hervat. Op het complex van Disney World in Florida bereikten Milwaukee Bucks en Los Angels Lakers de laatste acht in de play-offs.

De Amerikaanse basketbalcompetitie lag sinds woensdag stil, nadat de Bucks weigerden te spelen als reactie op het neerschieten van de zwarte Amerikaan Jacob Blake door een politieagent.

Als statement tegen politiegeweld in de Verenigde Staten werd de NBA vervolgens helemaal stilgelegd. Ook de Amerikaanse sportcompetities MLS, MLB, NFL en NHL werden onderbroken. Ook daar is de draad inmiddels weer opgepakt.

Bij de hervatting waren de Bucks met 118-104 te sterk voor Orlando Magic. Het was de beslissende zege in de best-of-sevenserie en datzelfde gold voor de 131-122-overwinning van de Lakers op Portland Trail Blazers.

Eerder waren Toronto Raptors, Boston Celtics en Miami Heat al zeker van een plek bij de laatste acht. Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets, Utah Jazz, Los Angeles Clippers en Dallas Mavericks strijden nog om de laatste drie tickets.