Rinus van Kalmthout heeft zich zaterdag uitstekend gerevancheerd voor zijn teleurstellende debuut in de Indianapolis 500 van vorige week. De Nederlander eindigde zaterdag als zesde in de eerste IndyCar-race van dit weekend in Illinois.

Van Kalmthout vertrok vanaf de veertiende positie op de World Wide Technology Raceway in Madison. Bij de start knalde Álex Palou echter op de auto voor hem, waardoor de race al snel voorbij was voor Alexander Rossi, Marco Andretti, Ed Carpenter en Zack Veach.

Toen de race opnieuw van start ging, werkte 'Veekay' zich meteen op naar de negende plaats. Na een kwart van de in totaal tweehonderd ronden ging hij als eerste naar binnen en dat leverde hem na de eerste serie pitstops de zesde plaats op.

Alleen na zijn tweede en derde pitstop viel Van Kalmthout even terug, maar telkens knokte hij zich weer naar voren en hield hij zijn zesde plek zonder problemen tot aan de finish vast.

Vorige week kwam de coureur van Ed Carpenter Racing niet verder dan een plek in de middenmoot bij de Indy 500. Hij ging voor de overwinning op de Indianapolis Motor Speedway, maar moest mede door een mislukte pitstop genoegen nemen met de twintigste plaats.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de crash bij de eerste start te zien.

Dixon blijft Indy 500-winnaar Sato net voor

De eerste race in Illinois werd gewonnen door Scott Dixon, die Takuma Sato maar net voorbleef. De Japanner schreef vorige week nog voor de tweede keer de Indy 500 op zijn naam schreef. Het podium werd gecompleteerd door Patricio O'Ward.

Dixon won voor de vijftigste keer in zijn carrière een IndyCar-race. De Nieuw-Zeelander, die vorige week tweede werd in de Indy 500, gaat ook aan de leiding in het kampioenschap.

Zondag staat er opnieuw een race op het programma in Madison. Van Kalmthout, die dankzij zijn zesde plek in de eerste race de beste rookie is in het kampioenschap, start dan vanaf de achttiende positie.