Atleet Joris van Gool is voor het eerst in zijn loopbaan Nederlands kampioen op de 100 meter geworden. De 22-jarige Brabander won met overmacht de sprintafstand tijdens de NK atletiek in Utrecht.

Met een tijd van 10,17 seconden bleef Van Gool slechts een honderdste van seconde boven zijn persoonlijke record. De sprinter, die eerder dit jaar in een nationaal record de indoortitel op de 60 meter in de wacht sleepte, was ruim drie tienden sneller dan Keitharo Oosterwolde (tweede) en Netanel Dorothea (derde).

Bij de mannen ontbrak zevenvoudig nationaal kampioen Chruandy Martina. De 36-jarige sprinter meldde zich vlak voor de start van de NK af. De reden van zijn afmelding is niet bekendgemaakt.

Bij de vrouwen veroverde Nadine Visser haar eerste nationale titel op de 100 meter. De 25-jarige Noord-Hollandse klokte een tijd van 11,25 seconden - een persoonlijk record - en bleef Marije van Hunenstijn (tweede) en Naomi Sedney (derde) voor. Drievoudig Nederlands kampioen Jamile Samuel eindigde teleurstellende als vierde.

De NK atletiek werden eerder dit jaar nog geschrapt vanwege de coronacrisis, maar door de versoepelingen van de overheidsmaatregelen kon het toernooi alsnog worden gehouden. De Atletiekunie besloot wel de NK te verhuizen van Den Haag naar de atletiekbaan Maarschalkerweerd in Utrecht. Bij de wedstrijden zijn bovendien geen toeschouwers welkom. Zondag staat de tweede en laatste dag op het programma.