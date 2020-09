Donald Trump heeft zaterdag hard geoordeeld over de protesten die momenteel gaande zijn in de NBA. De Amerikaanse president zet zijn vraagtekens bij de acties die de basketballers voeren tegen raciale ongelijkheid in de Verenigde Staten.

"Het is verschrikkelijk. Wat ze daar doen, zal het basketbal kapotmaken. Ik kijk er niet eens naar", zei Trump in gesprek met een aantal journalisten.

"Als je naar sport kijkt, doe je dat in principe ter ontspanning. Maar dit is een heel andere wereld. Je wil niet met politiek geconfronteerd worden. Het is een slechte zaak voor de NBA en ook voor de andere Amerikaanse sporten."

De NBA ligt sinds enkele dagen stil doordat spelers zich verzetten tegen politiegeweld in de VS. Deze week werd de zwarte Amerikaan Jacob Blake neergeschoten door een agent, wat tot een nieuwe golf van hevige protesten leidde.

De spelers van Milwaukee Bucks - die club komt uit het gebied waar het schietincident plaatsvond - kwamen woensdag niet opdagen voor hun wedstrijd in de play-offs. Vervolgens werd ook door alle andere wedstrijden een streep gezet. Zaterdag wordt de draad weer opgepakt.

Trump had zich vrijdag ook al uitgesproken tegen de staking in de NBA, die overigens ook oversloeg op onder meer de MLS, MLB, NFL en NHL. "Dit is niet goed voor de sport en ons land. Basketbalclubs zijn politieke organisaties geworden", zei de president toen.

De NBA-play-offs, vanwege de coronapandemie gespeeld in Disney World, gaan zaterdag verder. (Foto: Pro Shots)