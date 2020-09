De play-offwedstrijden in NBA worden in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) weer hervat, zo heeft de competitieleiding vrijdag na overleg met de spelersraad besloten. De Amerikaanse basketbalcompetitie lag sinds woensdag stil uit protest tegen het neerschieten van de zwarte Amerikaan Jacob Blake door een politieagent.

"We hebben gisteren een openhartig, gepassioneerd en productief gesprek gevoerd tussen NBA-spelers, coaches en teambestuurders over de volgende stappen die we kunnen zetten om sociale rechtvaardigheid en rassengelijkheid te bevorderen", schrijft NBA-competitiebaas Adam Silver vrijdag in een verklaring.

"De NBA en de spelers zijn overeengekomen een coalitie met vertegenwoordigers van spelers, coaches en gouverneurs op te richten, die zich zal concentreren op een breed scala aan kwesties, waaronder het vergroten van de toegang tot stemmen, het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid en het pleiten voor een zinvolle politie en hervorming van het strafrecht."

Er werd niet gespeeld in de play-offs van de NBA sinds de spelers van Milwaukee Bucks woensdag niet kwamen opdagen voor de wedstrijd tegen Orlando Magic. De staking was een reactie op het neerschieten van de 29-jarige Blake. Dit gebeurde zondag in Kenosha, dat net als Milwaukee in de staat Wisconsin ligt.

NBA stelde duels uit na staking 'Bucks'

De NBA reageerde daarop door ook de overige duels die voor woensdag op het programma stonden uit te stellen. Ook de wedstrijden van donderdag (Utah Jazz-Denver Nuggets, Toronto Raptors-Boston Celtics en Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers) gingen niet door. De bedoeling is dat alle duels later worden ingehaald.

Donderdag meldde de NBA al hoopvol te zijn dat de competitie snel zou worden hervat. De play-offs vinden vanwege de coronapandemie plaats op het complex van Disney World in Florida. Toronto Raptors-Boston Celtics is in de nacht van zaterdag op zondag de eerste wedstrijd die wordt gespeeld.

Ook in de andere grote Amerikaanse sportcompetities MLS, MLB en NHL werd gereageerd op de gewelddadige arrestatie van Blake. Zo gingen meerdere voetbal- en honkbalwedstrijden niet door en besloten de NFL-spelers niet te trainen.