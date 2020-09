Rusland heeft het hoofd van het antidopingbureau RUSADA vrijdag ontslagen. Directeur-generaal Yuri Ganus wordt door het Russische olympisch comité beschuldigd van financiële malversaties.

Ganus, die sinds 2017 directeur was, ontkent alle aantijgingen en beweert dat zijn ontslag een poging van de Russische autoriteiten is om het RUSADA te ondermijnen. Het antidopingbureau probeert internationaal het vertrouwen te winnen na een reeks dopingschandalen.

Rusland ligt sinds 2015 onder een vergrootglas nadat het wereldantidopingbureau WADA bewijzen vond van massaal en systematisch dopinggebruik in de Russische atletiekwereld. RUSADA werd daarop geschorst.

In september 2018 besloot het WADA de schorsing onder voorwaarden op te heffen. Zo moest RUSADA volledig inzage geven in laboratoriumgegevens van het dopinglab in Moskou.

Het WADA concludeerde na het bestuderen van de monsters dat Rusland heeft geknoeid met urine- en bloedmonsters en sloot Rusland voor vier jaar uit van alle internationale sportwedstrijden, waaronder de Olympische Spelen en het WK voetbal. Rusland tekende daarop beroep aan bij het internationale sporttribunaal CAS, dat zich in november over de zaak buigt.