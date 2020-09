Michael van Gerwen weet niet hoe het komt dat hij momenteel niet zijn niveau haalt. De drievoudig wereldkampioen verloor donderdag ook van Gary Anderson in de Premier League Darts (7-4).

De in eerdere jaren zo dominante Van Gerwen was een dag eerder al met 7-3 onderuitgegaan tegen Glen Durrant, staat in totaal op vier nederlagen en bezet na negen partijen 'slechts' de vierde plek in de prestigieuze competitie.

"Het moet gewoon beter. Het was gewoon niet goed. Ik moest Gary veel meer onder druk zetten en daar was ik niet toe in staat. Dat kan ik alleen mezelf verwijten", aldus Van Gerwen tegen RTL 7.

"Wat ik moet veranderen? Dat weet ik zo niet, ik moet het even laten bezinken. Ik weet heus wel dat ik niet in de vorm van mijn leven verkeer, maar dan nóg moet ik meer laten zien. Dat neem ik mezelf kwalijk, maar ik leer er ook weer van."

'Ik kom sterker terug'

De 31-jarige Van Gerwen krijgt vrijdag in de tiende speelronde tegen Nathan Aspinall een nieuwe kans op een overwinning. De Brabander wijt zijn vormdip in ieder geval niet aan zijn nieuwe pijlen waarmee hij sinds dit jaar gooit.

"Want op het UK Open gooide ik een toernooigemiddelde van 104 met dezelfde pijlen. En ik won er twee van de vijf Pro Tour-toernooien mee. Dit ligt puur aan mezelf, ik moet het zelf oplossen", zegt hij.

"Alles gaat met vallen en opstaan, maar ik kom sterker terug. Ik heb altijd veel van mezelf geëist en dat zal nu niet anders zijn. Misschien moet ik iets meer mijn rust nemen en iets relaxter naar een wedstrijd toeleven. Aan de andere kant: ik heb het altijd zo gedaan, dus waarom zou ik het veranderen?"

In de komende zeven speelrondes, die allemaal zonder publiek in Milton Keynes worden afgewerkt, wordt bepaald welke vier darters de play-offs halen. De play-offs zijn op 22 oktober in Londen.