De play-offduels die voor donderdag op het programma stonden in de NBA zijn uitgesteld. Ook woensdag werd er al niet gespeeld in de Amerikaanse basketbalcompetitie uit protest tegen het neerschieten van de zwarte Amerikaan Jacob Blake door een politie-agent.

Ondanks de spelersboycot is de kans groot dat de play-offs, die vanwege de coronacrisis plaatsvinden op het complex van Disney World in Florida, uiteindelijk wel voltooid zullen worden. De NBA meldt hoopvol te zijn dat er vrijdag of zaterdag weer gespeeld gaat worden.

"Er is later vanmiddag een videobespreking tussen een delegatie van NBA-spelers en officials van de dertien aanwezige ploegen samen met afgevaardigden van de spelersvakbond", meldt de NBA donderdag. "Dan worden de volgende stappen besproken."

De Amerikaanse basketbalcompetitie ligt stil sinds de spelers van Milwaukee Bucks woensdag niet kwamen opdagen voor de wedstrijd tegen Orlando Magic. De weigering om te spelen was een reactie op het neerschieten van de 29-jarige Blake. Dit gebeurde zondag in Kenosha, dat net als Milwaukee in de staat Wisconsin ligt.

De NBA reageerde daarop door ook de overige duels die voor woensdag op het programma stonden uit te stellen. Ook de wedstrijden van donderdag (Utah Jazz-Denver Nuggets, Toronto Raptors-Boston Celtics en Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers) gaan dus niet door. De bedoeling is dat alle duels later worden ingehaald.

'Spelers besluiten na vergadering seizoen te voltooien'

Volgens ESPN kwamen de basketballers en coaches woensdagavond bijeen in een hotel in Disney World om te bepalen of het seizoen moet doorgaan of niet. Omdat er geen overeenstemming werd bereikt, volgde donderdag een stemming. Daarin zou zijn besloten de play-offs alsnog af te maken.

Ook in de andere grote Amerikaanse sportcompetities MLS, MLB en NHL werd gereageerd op de gewelddadige arrestatie van Blake. Zo gingen meerdere voetbal- en honkbalwedstrijden niet door en besloten de NFL-spelers niet te trainen.