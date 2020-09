Michael van Gerwen baalt er enorm van dat hij tegen Glen Durrant in de strijd om de koppositie van de Premier League niet zijn beste spel heeft laten zien. De Nederlander ging woensdag met 7-3 onderuit in Milton Keynes.

"We begonnen allebei middelmatig. Ik kwam nog wel op een 2-1-voorsprong, maar het was toen al van de hak op de tak. Ik kon niet doordrukken en daar maakte hij gebruik van", zei Van Gerwen voor de camera van RTL 7.

"Daarna ging hij goed gooien en ik weet dat hij dat kan, maar ik moet dan veel meer druk op hem zetten. Dat lukte niet om een of andere reden en dan krijg je zo'n uitslag. Het was niet superslecht, maar hij had gewoon net even wat meer en daar baal ik van. Ik weet dat ik veel beter kan."

De 31-jarige Van Gerwen stond voor de derde keer in zijn loopbaan tegenover Durrant, maar won nog nooit van de 49-jarige Engelsman. "Hij gooide een fantastische wedstrijd en dat is niet iets wat hij iedere dag doet, dus ik baal extra. Dat mag ik alleen maar mezelf aanrekenen."

Van Gerwen begon zich tijdens de wedstrijd dan ook te ergeren. "Dat was vooral aan mijn eigen spel en niet aan hem, want hij deed wat hij moest doen. Ik vind het terecht dat ik me begon te ergeren aan mezelf, want dan weet je dat er wat te verbeteren valt."

Na acht speelrondes in de Premier League bezet Van Gerwen de tweede plaats met tien punten. De Brabander heeft twee punten minder dan koploper Durrant. Van Gerwen komt donderdag opnieuw in actie in Milton Keynes; Gary Anderson is dan de tegenstander.