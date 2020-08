Wedstrijden in de Amerikaanse competities NBA, MLS en MLB zijn woensdagavond (Amerikaanse tijd) uitgesteld. Verschillende teams weigeren te spelen uit protest tegen het neerschieten van de zwarte Amerikaan Jacob Blake.

Ook in het tennis gingen wedstrijden niet door. Bij het WTA-toernooi van Cincinnati trok topspeelster Naomi Osaka zich uit protest zelfs definitief terug voor haar halvefinalepartij.

In basketbalcompetitie NBA kwam Milwaukee Bucks om 22.00 uur (Nederlandse tijd) niet opdagen voor de wedstrijd tegen Orlando Magic. Nadat officials naar de kleedkamer waren gegaan om poolshoogte te nemen, werden ze van de boycot op de hoogte gesteld.

De NBA maakte kort daarop bekend dat ook de duels Houston Rockets-Oklahoma City Thunder en Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers niet doorgaan. Lakers-sterspeler LeBron James had even daarvoor op Twitter al laten weten dat het "tijd is voor verandering".

In de MLS werd vervolgens besloten om een streep te zetten door vijf voetbalwedstrijden en in honkbalcompetitie MLB gingen drie duels eveneens niet door. Alle wedstrijden worden zoals het er nu voorstaat op een later moment ingehaald.

'Hebben genoeg van de onrechtvaardigheid'

De protestacties zijn het antwoord op het politieoptreden zondag in Kenosha in de staat Wisconsin, waarvan Milwaukee de grootste stad is. De 29-jarige Blake werd bij zijn arrestatie zeven keer van dichtbij beschoten door een agent en raakte daarbij ernstig gewond. Het leidt al dagen tot hevige protesten, waarbij in de nacht van dinsdag op woensdag twee doden vielen.

De betreffende sporters willen met de boycot een duidelijk statement afgeven. "We hebben schoon genoeg van alle moorden en de onrechtvaardigheid", zei Bucks-speler George Hill tegen persbureau Reuters.

Het weigeren om te spelen heeft vooralsnog geen sportieve gevolgen. De NBA, MLS en MLB laten in een verklaring weten de acties te respecteren en alle duels opnieuw te gaan inplannen.

Zo schrijft de MLS: "We blijven de zwarte gemeenschap in ons land steunen - inclusief onze spelers en medewerkers - en delen in hun pijn, woede en frustratie."