Kiran Badloe is woensdag in het Zwitserse Sankt Moritz de eerste Europese kampioen windfoilen geworden. Bij de vrouwen eiste Lilian de Geus het brons voor zich op in de klasse die vanaf 2024 olympisch wordt.

Badloe had in de afsluitende en beslissende slalom lange tijd de derde plaats in handen, maar wist ondanks de beperkte wind in de slotfase de koppositie over te nemen. Die hield hij vast tot aan de finish.

De 25-jarige Flevolander bleef de Duitser Sebastian Kördel (zilver) en de Fransman Nicolas Goyard (brons) voor. Van de overige Nederlandse deelnemers was Amado Vrieswijk op de elfde plek de sterkste.

Bij de vrouwen schaarde De Geus zich eveneens bij de laatste vier, maar moest zij de Française Hélène Noesmoen (goud) en de Britse Islay Watson (zilver) voor zich dulden. Sara Wennekes was op de dertiende plek de tweede Nederlandse in de uitslag.

Het snellere en spectaculairdere windfoilen krijgt bij de Olympische Spelen van 2024 in Parijs de voorkeur boven het windsurfen. Die categorie staat volgend jaar bij de Spelen in Tokio nog wel op het programma.

Badloe en De Geus zijn al zeker van olympische deelname aan de zogenoemde RS:X-klasse, waarin ze beiden regerend wereldkampioen zijn. Door de wereldtitel van Badloe greep Dorian van Rijsselberghe naast een olympisch ticket en kan de Texelaar zijn titel niet verdedigen in Tokio.