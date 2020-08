LeBron James heeft zich maandagavond (lokale tijd) in ferme bewoordingen uitgesproken tegen politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. De sterspeler van Los Angeles Lakers is emotioneel geraakt door het incident rondom Jacob Blake, die zondag zeven keer in zijn rug werd geschoten door agenten.

Op de beelden is te zien hoe Blake in Kenosha (Wisconsin) richting een auto loopt. Wanneer hij in wil stappen, schiet een agent hem van achteren neer. Volgens de advocaat van het 29-jarige slachtoffer gebeurde dit terwijl zijn drie zoons op de achterbank van het voertuig zaten. Blake heeft de schietpartij wel overleefd.

"Mensen zullen het wel vervelend vinden dat ik er weer over begin, maar we zijn als zwarte mensen in de Verenigde Staten bang. Zwarte mannen, zwarte vrouwen, zwarte kinderen, we zijn allemaal doodsbang dat ons iets overkomt", zei James na de wedstrijd van de Lakers tegen Portland Trail Blazers in de NBA bij ESPN.

"Je hebt geen idee hoe zo'n agent naar zijn werk ging. Misschien stapte hij met het verkeerde been uit bed, ging hij met ruzie weg na een woordenwisseling of zeiden zijn kinderen wat vervelends. Maar misschien verliet hij wel zijn huis met de gedachte dat hij een einde zou maken aan het leven van een zwart persoon."

Het is de tweede keer in korte tijd dat de Verenigde Staten worden opgeschrikt door politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Eind mei kwam George Floyd om het leven nadat een politieagent lange tijd zijn knie in zijn nek duwde. Sindsdien zijn er in de sportwereld wereldwijd protesten tegen racisme.

90 Onrust in Wisconsin na neerschieten zwarte man bij arrestatie

'Waarom moet er altijd weer geschoten worden?'

De 35-jarige James bekeek de video over Blake, die veelvuldig op sociale media werd gedeeld, zelf ook meerdere keren. De Amerikaan, een van de beste basketballers ter wereld, kan maar niet begrijpen waarom de agenten niet anders met de situatie omgingen.

"Als je mij gaat vertellen dat er geen andere manier was om het probleem op te lossen dan direct te schieten, dan lieg je tegen alle zwarte mensen in de samenleving. Ze hadden hem ook kunnen tackelen of vast kunnen grijpen. Waarom moet er altijd weer geschoten worden?", vroeg James zich hardop af.

"Zijn familie is daar, zijn kinderen zitten daar, het is op klaarlichte dag. Het is een wonder van God dat hij nog steeds leeft na zeven schoten van dichtbij. Mijn gebeden gaan richting de familie en de mensen daar, maar ik heb geen goed woord over voor die agenten. Totaal niet zelfs."

Sinds het schietincident is het onrustig in Kenosha. De gouverneur van de Amerikaanse staat Wisconsin Tony Evers stuurde maandag de Nationale Garde naar de stad om de rust terug te laten keren na protesten. De agenten die betrokken waren bij het incident, zijn op non-actief gesteld.