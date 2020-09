Rinus van Kalmthout was zondag in mineur na zijn teleurstellende debuut in de Indy 500. De Nederlander ging voor de overwinning in het Amerikaanse Indianapolis, maar eindigde door een mislukte pitstop slechts als twintigste.

Het ging voor de negentienjarige Van Kalmthout na een prima begin mis bij de tweede pitstop. 'VeeKay' wist niet op tijd te remmen en raakte de muur en een monteur, wat hem een stop-and-go-penalty opleverde. Hij maakte daardoor geen serieuze kans meer op de overwinning en eindigde in de middenmoot.

"We reden aanvankelijk op de derde plek en het team deed het geweldig. Bij de tweede pitstop drukte ik net wat te hard op de rem en blokkeerde ik mijn voorkant. Dat was het moment dat mijn grootste nachtmerrie werkelijkheid werd", zei een terneergeslagen Van Kalmthout op een persconferentie na afloop van de race.

"Het team werkt dag en nacht voor mij, dus ik voel me vreselijk. Ik zal ervoor zorgen dat ik me bij iedereen verontschuldig. Het was een grote fout. Dit is allemaal nieuw voor mij en ik ben nog niet zo ervaren met pitstops, maar dat mag geen excuus zijn."

Rinus van Kalmthout speelde een bijrol in de Indy 500. (Foto: Getty Images)

'Ik heb de race verpest'

Mede door twee crashes knokte Van Kalmthout zich nog wel terug naar de vijftiende plek in het veld, maar de coureur van Ed Carpenter Racing moest in de slotfase nog een keer een pitstop maken en zakte uiteindelijk naar de twintigste positie.

"We hadden een geweldige auto en ik was in staat om andere coureurs aan de binnen- en buitenkant in te halen", zei Van Kalmthout over de potentie van zijn wagen. "Ik heb veel geleerd, maar niet echt op een goede manier. Ik wil het team bedanken dat ze me zo'n geweldige auto hebben gegeven, maar ik heb de race verpest."

De overwinning ging naar de Japanner Takuma Sato, die twee jaar geleden ook al eens de sterkste was op de Indianapolis Motor Speedway. Fernando Alonso eindigde achter Van Kalmthout als 21e. De Spanjaard keert volgend seizoen terug in de Formule 1.