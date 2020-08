Rinus van Kalmthout is zondag bij zijn debuut in de Indianapolis 500 in de middenmoot geëindigd. De Nederlander moest mede door een mislukte pitstop genoegen nemen met de twintigste plaats in de befaamde race, die werd gewonnen door Takuma Sato.

De negentienjarige Van Kalmthout kwalificeerde zich een week geleden als vierde en lag in de eerste fase van de race in de voorhoede. Bij zijn tweede pitstop ging het echter volledig mis toen hij een monteur raakte, waardoor hij terugviel naar de achterhoede. Na een inhaalrace kwam hij toch nog in de middenmoot terecht.

De 43-jarige Sato kwam, vanwege een stevige crash van Spencer Pigot in de slotfase, achter de pace car als eerste over de finish in de 104e editie. Scott Dixon, de winnaar van 2008, eindigde als tweede en het podium werd gecompleteerd door Graham Rahal.

Sato won de Indy 500 voor de tweede keer in zijn carrière. De Japanner was twee jaar geleden voor het eerst de sterkste op de Indianapolis Motor Speedway. Met zijn tweede zege komt hij op gelijke hoogte met onder anderen Arie Luyendyk, die de race in 1990 en 1997 won.

Fernando Alonso vertolkte een bijrol tijdens de 104e editie van de Indy 500 en werd 21e. De Spanjaard moet hierdoor nog een aantal jaren wachten tot hij opnieuw een gooi kan doen naar de felbegeerde 'Triple Crown' in de autosport. Door zijn terugkeer in de Formule 1 kan hij de komende twee jaar niet meedoen aan de Indy 500. In het verleden won Alonso al wel de 24 uur van Le Mans en de Grand Prix van Monaco in de Formule 1.

Takuma Sato kroonde zich voor de tweede keer tot winnaar van de Indy 500 (Foto: Pro Shots)

Van Kalmthout raakt monteur bij pitstop

Van Kalmthout viel bij de start terug van de vierde naar de vijfde plaats en kwam na de eerste neutralisatie terecht op de zevende plek. Dankzij een tweede pitstop van verschillende coureurs werkte hij zich knap op naar de derde plaats.

In de 63e ronde ging het echter mis voor 'Veekay'. Hij wist niet op tijd te remmen bij zijn tweede pitstop en kwam in contact met een monteur, waarvoor hij een stop-and-go-penalty kreeg. Zijn auto sloeg af en hij viel terug naar de 29e plaats, met twee ronden achterstand.

Van Kalmthout moest hierdoor aan een inhaalrace beginnen en mede door een zware crash van Conor Daly en Oliver Askew vlak voor een herstart kon hij één ronde achterstand goedmaken. Halverwege de race lag hij op de 25e plek, terwijl Dixon aan de leiding ging.

Scott Dixon ging lange tijd aan de leiding tijdens de 104e editie. (Foto: Pro Shots)

Crash Pigot zorgt voor finish achter pace car

Door stevige crashes van Álex Palou en Alexander Rossi, die eerder nog enige tijd aan de leiding had gereden, kwam de pace car nog tweemaal het circuit op. Ondertussen bleef Van Kalmthout zijn inhaalrace voortzetten, waardoor hij met nog vijftig rondes te gaan de 21e plaats in handen had.

Niet veel later raakte Dixon de leiding kwijt aan Sato, terwijl Van Kalmthout zich opwerkte naar de middenmoot. Met nog vijftien rondes voor de boeg moest de coureur van Ed Carpenter Racing echter nog een pitstop maken, waardoor hij weer terugviel van de zestiende naar de 21e plaats.

Vooraan maakten Sato en Dixon er een bloedstollend gevecht van, maar de Japanner behield zijn leidende positie. Vijf rondes voor de finish moest de pace car opnieuw de baan op door de crash van Pigot. Er volgde geen herstart meer, waardoor Sato de race voor de tweede keer won en Van Kalmthout twintigste werd.