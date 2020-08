MotoGP-coureur Maverick Viñales is furieus dat zijn remmen het zondag niet meer deden tijdens de Grand Prix van Stiermarken op de Red Bull Ring. De Spanjaard moest daardoor met 227 kilometer per uur van zijn Yamaha springen om niet ernstig gewond te raken.

Viñales liet zich in de zeventiende ronde op het asfalt vallen toen hij aan het einde van het rechte stuk merkte dat hij de eerste bocht niet kon houden. Zijn machine vloog vervolgens rechtdoor in de bandenstapel en vatte meteen vlam.

"Vanaf de vierde ronde voelde ik al dat de remmen minder werden", zei Viñales tegen Motorsport.com. "Ik nam me voor om niemand dicht voor me te laten rijden zodat ik niemand mee kon nemen. Bij het ingaan van de zeventiende ronde hoorde ik opeens de remmen exploderen."

"Ik kon niets doen en ik besloot maar te springen. Ik voelde geen angst, ik voelde alleen maar heel veel woede. Het is iets wat me nog nooit eerder gebeurd is. Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt hoe dit precies kon gebeuren."

Race stilgelegd na crash

De crash van Viñales zorgde ervoor dat de race werd stilgelegd. Joan Mir lag voor de onderbreking op koers voor zijn eerste MotoGP-zege, maar uiteindelijk ging Miguel Oliveira na een spectaculaire finish met zijn eerste overwinning in de koningsklasse van de motorsport aan de haal.

Fabio Quartararo gaat na vijf Grands Prix aan de leiding in de WK-stand. De Fransman heeft drie punten voorsprong op naaste achtervolger Andrea Dovizioso en veertien punten op nummer drie Jack Miller. Viñales staat vijfde op 22 punten achterstand van Quartararo.