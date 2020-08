Miguel Oliveira heeft zondag zijn eerste zege in de MotoGP geboekt. De 25-jarige Portugees van KTM Tech3 ging in de laatste bocht van de spectaculaire Grand Prix van Stiermarken op de Red Bull Ring van de derde naar de eerste plek.

Oliveira profiteerde in de laatste ronde van een spannend gevecht tussen de van poleposition vertrokken Pol Espargaró en Jack Miller. De Spanjaard en de Australiër gingen wijd in de laatste bocht, waardoor Oliveira binnendoor kon komen en voor de eerste Portugese zege in de MotoGP zorgde.

Miller eindigde als tweede, terwijl Espargaró de derde plek voor zich opeiste. Andrea Dovizioso, die vorige week de Grand Prix van Oostenrijk won op de Red Bull Ring, kwam als vijfde over de finish. Valentino Rossi werd negende.

Fabio Quartararo kwam niet verder dan de dertiende plek, maar behield wel de leiding in de WK-stand. De Fransman heeft slechts drie punten voorsprong op Dovizioso.

40 ViƱales springt van motor omdat remmen kapot zijn

Crash Viñales zorgt voor herstart

Na 16 van de 28 rondes werd de race stilgelegd vanwege een crash van Maverick Viñales, die bij 220 kilometer per uur van zijn Yamaha 'afstapte' toen hij merkte dat zijn remmen niet meer werkten. De Spanjaard ontsnapte door zijn snelle reactie aan een harde klap.

Joan Mir lag voor de onderbreking op koers voor zijn eerste MotoGP-zege. De Spanjaard van Suzuki begon bij de herstart voor de laatste twaalf rondes ook vanaf de eerste plek, maar hij zakte al snel weg en eindigde als vierde.

Miller profiteerde, maar de Australiër verloor de leiding met nog vijf rondes te gaan aan Espargaró. De Spanjaard leek in zijn zevende MotoGP-seizoen op weg naar zijn eerste overwinning, maar hij maakte een foutje in de laatste ronde. Miller kon daardoor de eerste plek nog aanvallen, maar uiteindelijk was Oliveira de lachende derde.

Regerend wereldkampioen Marc Márquez deed wederom niet mee. De Spanjaard, die zes van de laatste zeven wereldtitels won, brak een maand geleden zijn bovenarm tijdens de openingsrace in Spanje. Zijn ploeg maakte deze week bekend dat Márquez nog zeker twee maanden is uitgeschakeld.

Bendsneyder slechts 24e in Moto2

In de Moto2 eindigde Bo Bendsneyder teleurstellend als 24e en laatste. De zege ging voor het eerst naar de Italiaan Marco Bezzecchi, die profiteerde van het feit dat zijn Spaanse concurrent Jorge Martin een plek werd teruggezet omdat hij in de laatste bocht buiten het asfalt belandde.